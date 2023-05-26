26 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Тавде зафиксировали массовое отравление клиентов одного из японских ресторанов

В Тавде зафиксирован случай массового отравления среди клиентов японского ресторана "Хотей". На данный момент от заболевания острой кишечной инфекцией пострадало пять человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

В рамках проверки, эпидемиологи выехали в ресторан для проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Для проведения лабораторных исследований отбираются пробы пищи, сырья, воды, смывы и материал от персонала. На время проверки ресторан закрыт.

"Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в марте в Екатеринбурге суд приостановил работу суши-маркета "Фишка 96" на 90 суток. Сообщалось, что четверо клиентов данного суши-маркета на улице Рябинина, 18/2 заболели сальмонеллезом. Трое из них были госпитализированы. На компанию был наложен запрет деятельности, а в адрес ИП выдано предписание о дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях.

Теги: Тавда, японский ресторан, отравление


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