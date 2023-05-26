В Краснодаре в результате взрывов повреждены два дома

В Краснодаре в жилом районе произошел один или два взрыва. О причинах пока не сообщается, но, по предварительным данным, город могли атаковать беспилотники.

Местные власти не говорят напрямую о количестве взрывов, но при этом публикуют фотографии как минимум двух разных разрушенных зданий.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил: " Нахожусь на улице Морской. Повреждены офисное здание, жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы. Устанавливается причина произошедшего. Прошу жителей соблюдать спокойствие. В 5-этажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ясности не внес, но написал: "В социальных сетях распространяется много разной информации и видео. Убедительная просьба ко всем жителям - сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации. Сейчас на улице Морской работают экстренные службы и правоохранительные органы. Выясняются причины произошедшего. Жертв и пострадавших нет. По моему поручению на месте находится мэр Краснодара Евгений Наумов".

Telegram-каналы сообщают, что местные жители слышали два взрыва с разницей примерно в 10 минут. Поврежденные дома находятся на соседних улицах.