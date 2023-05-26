Тюменец Алексей Газиев предстанет перед судом за захват заложников в "Магните"

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о захвате заложников. Обвиняемым по делу проходит 34-летний Алексей Газиев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, ему предъявлено обвинение по пп. "г", "ж" ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват в заложники и удержание более двух лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ранее Газиева обвиняли в покушении на убийство из хулиганских побуждений и захвате заложника в магазине "Магнит", однако, как пояснили в ведомстве, в ходе следствия, обвинение было скорректировано.

Как сообщалось ранее, в ночь на 10 марта 33-летний тюменец, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пришел в магазин для похищения продуктов и алкоголя. Он вооружился взятым с витрины ножом для овощей и захватил трех сотрудников торговой точки. Угрожая работникам магазина, обвиняемый заставил их закрыть все двери. После этого, мужчина запер двух продавцов в подсобке, а администратора связал скотчем и, приставив нож к горлу, потребовал от сотрудников правоохранительных органов пригласить представителей СМИ для дачи им интервью и его трансляции.



На неоднократные требования отпустить потерпевших мужчина отвечал отказом, после чего в 6.30 сотрудники правоохранительных органов проникли в помещение магазина. Заложников удалось освободить, а мужчину – задержать.



Прокуратура области направила уголовное дело в Центральный окружной военный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Напомним, что дело о захвате заложников в Тюмени взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.