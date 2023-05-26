В Аксарке дотла сгорел трехэтажный дом: поселок обесточен, жильцов соседних домов эвакуировали

В Аксарке в микрорайоне Юбилейный произошел пожар в трехэтажном жилом доме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа".

Пожарные прибыли к месту вызова в кратчайшие сроки. На момент прибытия дежурного караула из квартир, расположенных на втором этаже, наблюдалось сильное задымление. Пожарные немедленно приступили к ликвидации возгорания. На данный момент производится тушение пожара, на месте работают три единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО и 14 человек личного состава.

Из Салехарда выехала одна единица спецтехники МЧС России. По предварительной информации пострадавших и погибших нет.

Жильцов дома временно разместят в спальном корпусе школы интернат села Аксарка. Известно также, что были эвакуированы жители соседних домов. Дом, в котором начался пожар, полностью уничтожен огнем. По предварительным данным, огонь распространился со второго этажа первого подъезда на крышу, прежде чем охватить все здание.

Сейчас пожарные поливают соседние здания водой, чтобы огонь не распространялся на них.

Также очевидцы сообщают, что поселок полностью обесточен. Перекрыта вода, отключен свет.