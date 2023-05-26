В Челябинской области задержали мужчину, напавшего на трех женщин в лесу

В Челябинской области задержали подозреваемого в нападении на жительницу Кременкуля в лесу. Мужчину доставили в полицию.

"В ходе разбирательства выявлены факты его хулиганских действий в отношении еще двух женщин, проживающих в Сосновском районе", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Информация об инцидент появилась в соцсетях. По предварительным данным, мужчина напал на женщину на "Тропе здоровья", нанес телесные повреждения и пытался изнасиловать.