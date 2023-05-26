Огонь в лесах Свердловской области распространился еще на 3000 гектаров

За последние сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась с 6,2 тыс. до 9,2 тыс.га. При этом количество пожаров за сутки осталось прежним, передает департамент информационной политики региона.

Из 19 действующих пожаров, 8 локализованы на площади 584 га, угрозы населенным пунктам нет.

За последние сутки огнеборцам также удалось ликвидировать 10 природных пожаров на общей площади 753 га. Возгорания были потушены:

в Артемовском городском округе на площади 500 га

в Березовском городском округе на площади 88 га

в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на площади 23 га

в Ивдельском городском округе на площади 137 га

Взяты "в кольцо" и не распространяются пожары:

в Асбестовском городском округе на площади 350 га

в Шалинском городском округе на площади 118 га

в Верхотурском городском округе на площади 78 га

в городском округе Сухой Лог на площади 10 га

в Березовском городском округе на площади 9 га

в Артемовском городском округе на площади 3,5 га

Борьбу с огнем в уральских лесах ведут более 800 человек и ста единиц спецтехники, задействована спецавиация.