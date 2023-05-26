26 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Огонь в лесах Свердловской области распространился еще на 3000 гектаров

За последние сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась с 6,2 тыс. до 9,2 тыс.га. При этом количество пожаров за сутки осталось прежним, передает департамент информационной политики региона.

Из 19 действующих пожаров, 8 локализованы на площади 584 га, угрозы населенным пунктам нет.

За последние сутки огнеборцам также удалось ликвидировать 10 природных пожаров на общей площади 753 га. Возгорания были потушены:

  • в Артемовском городском округе на площади 500 га
  • в Березовском городском округе на площади 88 га
  • в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на площади 23 га
  • в Ивдельском городском округе на площади 137 га

Взяты "в кольцо" и не распространяются пожары:

  • в Асбестовском городском округе на площади 350 га
  • в Шалинском городском округе на площади 118 га
  • в Верхотурском городском округе на площади 78 га
  • в городском округе Сухой Лог на площади 10 га
  • в Березовском городском округе на площади 9 га
  • в Артемовском городском округе на площади 3,5 га

Борьбу с огнем в уральских лесах ведут более 800 человек и ста единиц спецтехники, задействована спецавиация.

Теги: пожар, огонь, лес


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