26 Мая 2023
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Фото: Накануне.ru

Глава Курской области предложил выдавать жителям оружие

Губернатор Курской области Роман Старовой считает, что члены подразделений территориальной обороны, созданных в приграничных регионах, должны иметь право на использование оружия для проведения учебных стрельб или участия в контртеррористических операциях.

Как отмечает Старовойт, в области уже готовы места для хранения оружия в установленном законом виде (в регионе есть свое формирование территориальной обороны – добровольная народная дружина), пишет РБК. Губернатор сообщил изданию, что закрепленное за дружинником оружие должно находиться только там и выдаваться лишь для обслуживания, проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения.

Глава региона уточнил, что все дружинники региона экипированы, неоднократно прошли курсы тактических приемов и использования автоматического оружия, противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и гранатометов. Еженедельно в регионе на полигонах Минобороны и Росгвардии проводятся стрельбы, дружинников также обучают инструкторы ЧВК "Вагнер". Необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов заключил Старовойт.

Теги: Роман Старовойт, оружие


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