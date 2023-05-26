26 Мая 2023
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Общество В России
Фото: news.novo-sibirsk.ru

Более 80% работодателей поддерживает введение четырехдневки

81% компаний в России поддерживает идею сокращения рабочей недели до четырех дней.

Как показало исследование hh.ru, только 4% рассматривают эту возможность в ближайшие годы. Главным преимуществом четырехдневки называют уменьшение выгорания у сотрудников, а основным недостатком — необходимость урезания зарплат.

Как говорят эксперты, сегодня бизнес в стране не готов к таким изменениям из-за недостаточно стабильной экономики, сообщают "Известия".

Ранее Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат. При этом отмечалось, что рассмотрение этого предложения еще не означает, что ведомство поддерживает столь радикальное сокращение числа рабочих дней в году.

Теги: четырехдневка, работы


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Ранее 28.05.2021 15:21 Мск В Минтруде не увидели предпосылок для введения четырехдневки

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