Более 80% работодателей поддерживает введение четырехдневки

81% компаний в России поддерживает идею сокращения рабочей недели до четырех дней.

Как показало исследование hh.ru, только 4% рассматривают эту возможность в ближайшие годы. Главным преимуществом четырехдневки называют уменьшение выгорания у сотрудников, а основным недостатком — необходимость урезания зарплат.

Как говорят эксперты, сегодня бизнес в стране не готов к таким изменениям из-за недостаточно стабильной экономики, сообщают "Известия".

Ранее Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат. При этом отмечалось, что рассмотрение этого предложения еще не означает, что ведомство поддерживает столь радикальное сокращение числа рабочих дней в году.