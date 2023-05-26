26 Мая 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Многодетным семьям могут дать льготы на уплату земельного налога

В России для многодетных семей предлагают ввести льготы на уплату земельного налога.

Об этом премьера Михаила Мишустина попросила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Как ожидается, размер участка, необлагаемого сбором, увеличится с 6 соток до 15. Также может быть повышен с 5 до 18 кв. м размер жилой площади, с которой такая семья может получить вычет.

По словам экспертов, в случае, если инициатива будет реализована, выпадающие доходы для федерального бюджета будут невелики, при этом они освободят многодетных от лишней финансовой нагрузки, сообщают "Известия".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов подключиться к разработке большого межфракционного законопроекта о многодетных семьях. 

Теги: многодетные семьи, налоги, земля


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