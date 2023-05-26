26 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Исследование: четверть автосервисов столкнулись с контрафактом

В текущем году 23% автомехаников в России столкнулись с поддельными запчастями и техническими жидкостями.

Как говорится в исследовании рынка, проведенном сетью автосервисов Fit Service и аналитическим агентством Gruzdev Analyze, доля контрафакта по отдельным группам товаров может доходить до 50%. Как правило сотрудники автосервисов сталкиваются с поддельными маслами, свечами зажигания, деталями двигателя, подвески и рулевого управления.

По словам экспертов, установка контрафакта позволяет сэкономить на стадии покупки, но затем ведет к поломкам и дорогостоящему ремонту автомобиля. С начала года количество обращений в сервисы из-за поломок, вызванных установкой поддельных деталей и масел, увеличилось на 7,5%, сообщают "Известия".

Как ранее сообщил заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев, повторное использование запчастей будет хорошей возможностью удешевить автострахование и ремонт для россиян.

Теги: автомобили, автосервис


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