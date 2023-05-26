26 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минобороны: диабет не является основанием для освобождения от службы

Министерство обороны России не намерено расширять список болезней, которые могут стать основанием для освобождения от службы в рамках частичной мобилизации.

Военное ведомство не будет добавлять в этот перечень сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Как заявил заместитель начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Серговенцев, если будет внесен диабет, придется добавить туда также гипертоническую и ишемическую болезнь, и "мы дойдем до того, что у нас не останется ни одного военнослужащего, потому что у всех есть хронические заболевания".

Отмечается, что критерии для тех, кто не годен к службе, прописаны в указе глава государства Владимира Путина о частичной мобилизации: это уголовное преследование, предельный возраст в 65 лет, попадание призывника в категорию Д (негодный к военной службе), сообщает РБК.

Ранее Минпромторг России подготовил перечень профессий, приоритетных для отсрочки от мобилизации.

Теги: Минобороны, мобилизация, армия


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Ранее 14.03.2023 16:42 Мск Минпромторг подготовил список профессий с отсрочкой от мобилизации – Путин

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