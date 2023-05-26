Турфирмы: "бума" на путевки в Грузию нет

Первая неделя после возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией не ознаменовалась резким увеличением числа бронирований туров на этом направлении.

Как сообщил участники туристического рынка, это связано с высокой стоимостью билетов из-за небольшого объема авиаперевозок, отсутствием прямых полетов к морю и опасение столкнуться с недружелюбным отношением.

Таким образом, туры с перелетами на прямых рейсах бронируют не очень активно — спросом скорее пользуются путевки с более дешевым перелетом на стыковочных рейсах, например с пересадкой в Минске или Ереване, а также подбор "наземного обслуживания" — проживания и экскурсий.

На текущий момент полноценные турпакеты на грузинском направлении предлагают не так много туроператоров.

Около 70% бронирований туров в Грузию в летний период приходится на пляжный отдых, который концентрируется в зоне аэропорта Батуми. Люди ждут прямых рейсов в этот аэропорт, поскольку добираться на стыковочных с пересадками долго и неудобно.

Сегодня Грузия занимает 12-е место среди популярных направлений, куда туристы бронируют отдых, но если цены на авиаперелеты снизятся, то бронирований будет больше, сообщает РБК.

Ранее президент Грузии призвала бойкотировать рейсы национального авиаперевозчика из-за полетов в Россию.