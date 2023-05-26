26 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Phil Noble / Reuters

ЦБ РФ: в России не будут вводить дополнительные ограничения на валютные сбережения

Российские власти ну будут накладывать какие-либо новые ограничения на распоряжение валютными сбережениями граждан.

Как заявил заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин, регулятор в начале марта 2022 года на фоне санкций со стороны Запада и волатильности на финансовом рынке ограничил выдачу иностранной валюты с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября. Позднее эти ограничения были продлены до 9 сентября 2023 года.

Сейчас ЦБ РФ проводит общественные консультации по обзору денежно-кредитной политики. Руководители регулятора, отвечающие за денежно-кредитную политику, проводят встречи с представителями общественных организаций, бизнеса, академического сообщества и органов власти во всех регионах РФ, сообщает ТАСС.

Также, по словам Заботкина, плавающий курс национальной валюты эффективным механизмом устойчивости экономики РФ в условиях изменения внешних факторов.

Теги: ЦБ РФ, валюта


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