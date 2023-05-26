26 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Правозащитники просят провести проверку в отношении Wildberries

Правозащитники обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой проверить действия руководства Wildberries на предмет возможного мошенничества после решения заблокировать товары продавцов маркетплейсов на сумму более 2 млрд руб.

Как заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы, глава Союза электронной торговли Георгий Волков, причиной обращения стали слова предпринимателей о том, что интернет-магазин заблокировал товары продавцов на общую сумму 50 млрд руб. При этом Wildberries продает эти товары, однако деньги от продаж не поступают на счета поставщиков.

"Таким образом, по моему мнению, компания Wildberries без решений суда заблокировала денежные средства поставщиков на сумму около 2,23 млрд руб., а также удерживает и реализует чужое имущество (товар) на сумму около 50 млрд руб. в отсутствие каких-либо законных оснований", - отметил правозащитник.

Волков указал, что некоторые пострадавшие предприниматели оказывал гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Теперь они не могут этого делать, а также выплачивать зарплаты своим сотрудникам и оплачивать налоговые платежи, сообщает ТАСС.

Ранее глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что компания практикой платного возврата товаров борется с шопоголиками.

Теги: Wildberries, маркетплейс, магазин


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Ранее 24.05.2023 16:10 Мск Wildberries ввел практику платного возврата для борьбы с шопоголиками, - Бакальчук

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