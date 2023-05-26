26 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Банк России: плавающий курс рубля является эффективным механизмом устойчивости экономики

Центробанк России считает плавающий курс национальной валюты эффективным механизмом устойчивости экономики РФ в условиях изменения внешних факторов.

Как сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, обменный курс рубля останется плавающим, что является очень важным механизмом, "который дает гибкость для подстройки экономики к изменениям внешних факторов". Он привел в пример прецеденты из других стран, когда фиксированный курс приводил к финансовым кризисам и высокой инфляции.

Ранее Заботкин говорил, что регулятор может начать публиковать прогнозы по курсу рубля, если по итогам общественного обсуждения придет к выводу, что это не создаст неправильных для рынка сигналов, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, существенное укрепление российской национальной валюты в текущем году возможно, если снизится импорт и замедлится оттока капитала.

Теги: рубль, ЦБ РФ, валюта


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