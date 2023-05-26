26 Мая 2023
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Общество Приволжский ФО
Фото: Накануне.RU

В Саратовской области изъяли из семьи двух школьников, повредивших надгробия

В Саратовской области Балашовский районный суд временно изъял из семей двух школьников, которые повредили 53 надгробия и 14 крестов на кладбище в городе Балашов.

Как говорится в сообщении суда, детей отправят специальное учреждение. Одного из мальчиков поместят в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Там он будет находиться два года, так как нуждается в особых условиях воспитания. Он «состоит на учете у врача психиатра, проживает в семье, находящейся "в социально опасном положении". Его мать неоднократно привлекали за неисполнение родительских обязанностей.

Второго ребенка суд направил в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, где он будет находиться 20 суток. Его также охарактеризовали "отрицательно", как подверженному влиянию старших детей.

В апреле в правоохранительные органы поступило сообщение от сторожа Поворинского кладбища Балашова о повреждении надгробий и крестов. Двое мальчиков 12 и 13 лет опрокинули погребальные стелы. Родителей привлекли к административной ответственности.

Теги: дети, суд


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