Российские власти намерены нарастить производство чипов, станков и беспилотников

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил об утверждении концепции технологического развития России до 2030 года.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что в стране впервые за 25 лет "появляется самостоятельный предмет технологической политики". Документ предполагает создание производственной базы для высокотехнологичной продукции, включая микроэлектронику, высокоточные станки, робототехнику, авиакосмическую технику, беспилотники, программное обеспечение, ускорители и детекторы заряженных частиц.

Главной задачей называется достижение "технологического суверенитета" с внедрением "результатов отечественных исследований и разработок". Мишустин отметил, что концепция предполагает создание инновационной модели экономического роста, работу над сквозными технологиями, запуск промышленных мегапроектов.

Уже одобрены 10 мегапроектов, связанные с локализацией производства лекарств, медизделий, оборудования, выпуском станкоинструментальной, электронной и радиоэлектронной продукции, судов и судового оборудования, а также с развитием беспилотных авиационных систем. Общая сумма инвестиций превысит 100 млрд руб. Список может быть расширен в ближайшее время за счет платформ для промышленного птицеводства, а также для строительного и дорожного комплексов.

По словам премьер-министра, реализация поставленных целей удвоит долю российских решений, увеличив ее почти до 75%. Число специализированных организаций инновационной сферы вырастет больше чем вдвое, до 20 тыс., сообщает "Коммерсант".