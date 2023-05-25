Украина признала создателей "Медвежонка Барни" "спонсорами военных действий"

Американская корпорация Mondelez International, производящая известный десерт "Медвежонок Барни" внесли в список международных спонсоров военных действий. Причиной стал отказ от ухода с российского рынка. К такому выводу пришло украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Согласно сообщению из Telegram-канала НАПК, доход компании за год в 160 странах составляет 26 млрд долларов. В России производством ее продукции занимается Мон'дэлис Русь", имеющая сразу три завода: "Большевик", которая также отвечает за выпуск печенья "Юбилейное", OREO, крекеры TUC и "Медвежонок Барни", фабрику в Покрове, где изготавливают продукцию Alpen Gold, "Воздушный", Milka и Picnic, а также производство в Великом Новгороде, откуда приходят жвачка Dirol и леденцы Halls.

"Многие бизнесы, заботящиеся о своей репутации, покинули Россию. Но это не о Mondelez International. Судя по всему, ее менеджеров мало беспокоит тот факт, что, платя немалые налоги в госбюджет Москвы, компания вносит свой вклад в обеспечение армии", — заявили в НАПК.

Напомним, что ранее агентство вынесла в этот же список по аналогичной причине австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International, итальянскую компанию Buzzi Unicemа, а также французскую корпорацию Auchan Holding.