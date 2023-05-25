В ЛДПР предложили ввести для мужчин в браке отцовский капитал

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий высказал инициативу по введению отцовского капитала. Об этом он заявил, когда озвучивал программные установки партии по случаю годовщины своего избрания на пост, передает РИА Новости.

По словам Слуцкого, отцовский капитал должен способствовать подъему демографии. Отцы, будучи в официальном браке, смогут получать за первых трех детей по 500 тыс. рублей, а начиная с четвертого - по 1 млн.

При этом законодательство в отношении неплательщиков алиментов стоит напротив ужесточить и обязать мужчин при разводе возвращать значительную часть капитала из собственного дохода.