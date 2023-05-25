"Локомотив" заключил новое соглашение с Артемом Дзюбой

Артем Дзюба продолжит быть нападающим московского "Локомотива" до конца сезона-2023/24. Накануне был подписан новый контракт с возможностью пролонгации еще на один год, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Зимой, когда мы приглашали Артема в команду, сразу договорились с ним и с его представителем, что в случае выполнения поставленных задач "Локомотив" будет приоритетным выбором для продолжения карьеры. Поэтому в рамках изначальных договоренностей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон. Теперь наши общие цели - вернуть футбольный клуб "Локомотив" на лидирующие позиции", - заявил спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов.

Напомним, что в ноябре 2022 года Дзюба по обоюдному соглашению сторон расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", за который выступал с августа, и с тех пор находился в статусе свободного агента. В феврале текущего года футболист подписал контракт с "Локомотивом", где стал выступать под 7-ым номером.