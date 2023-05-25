Лукашенко: Российское ядерное оружие переместят в Белоруссию

Россия уже начала перемещение ядерного оружия в Белоруссию. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

"Речь шла о том, что он (президент России Владимир Путин) меня проинформировал, что подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретном. Принято решение в развитие того, что сказано было устно. Надо было подготовить и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось", - заявил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии отметил, что пока точное не знает, находится ли ядерное оружие уже в республике - он уточнит, как только вернется обратно.

Напомним, что главы Белоруссии и России встретились накануне во время Евразийского экономического форума. Ранее новость встрече двух президентов подтверждали и в Кремле.