25 Мая 2023
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Фото: president.gov.by

Лукашенко: Российское ядерное оружие переместят в Белоруссию

Россия уже начала перемещение ядерного оружия в Белоруссию. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

"Речь шла о том, что он (президент России Владимир Путин) меня проинформировал, что подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретном. Принято решение в развитие того, что сказано было устно. Надо было подготовить и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось", - заявил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии отметил, что пока точное не знает, находится ли ядерное оружие уже в республике - он уточнит, как только вернется обратно.

Напомним, что главы Белоруссии и России встретились накануне во время Евразийского экономического форума. Ранее новость встрече двух президентов подтверждали и в Кремле

Теги: Белоруссия, Лукашенко, ядерное оружие


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