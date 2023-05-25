В Астраханской области досрочно завершают программу переселения из аварийного и ветхого жилья

Астраханская область в числе 15 регионов России завершает программу переселения досрочно.

"Сегодня вручил ключи от квартир жителям Приволжского района. Жилой комплекс построили в селе Началово в рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Было выкуплено 179 квартир, в которые переедут 582 человека", - записал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Здесь в шаговой доступности – автомобильная парковка, детская площадка, школа и спорткомплекс. Все квартиры сданы «под ключ»: наклеены обои, уложен линолеум, установлена сантехника.

Губернатор напомнил: "В прошлом году мы переселили 1,5 тысячи человек, в этом - 600. Продолжим усовершенствовать местную инфраструктуру для комфортного жилья астраханцев".

Также Игорь Бабушкин посетил семью Кудрявцевых, которая уже обустраивается в своей трехкомнатной квартире. Глава семейства Андрей, его жена Татьяна, 13 - летняя дочь Саша и 6 - летняя Лиза ждали свою трехкомнатную квартиру около 10 лет. Их дом был признан аварийным и подлежащим к сносу в 2012 году. После этого семья жила в съёмной однушке в поселке Казачий.

Новость о том, что подошла очередь на получение новой квартиры была приятной и неожиданной. Игорь Бабушкин поздравил семью с новосельем и вручил подарки всем членам семьи.