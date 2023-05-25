Пригожину отказали в автопробеге по Екатеринбургу в честь ЧВК "Вагнер"

25 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаку на Белгородчину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: t.me/razgruzka_vagnera

Пригожину отказали в автопробеге по Екатеринбургу в честь ЧВК "Вагнер"

Основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину отказали в проведении автопробега по Екатеринбургу. Мероприятие в честь ЧВК "Вагнер" должно было пройти от торгового центра до кладбищ, однако не было согласовано. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора Свердловской области.

Канал также предоставил скан официального ответа от МОБ, в котором Пригожину отказывают в проведении автопробега.

"Поскольку ваше уведомления направлено за пределами периода,...то есть до дня проведения публичного мероприятия остается 2 дня,...оно не подлежит рассмотрению министерством. Кроме того, обращаем ваше внимание, что в связи с введением на территории Свердловской области на основании Указа президента РФ от 19 октября 2022 года...режима боевой готовности, проведение публичных мероприятий на основании протокола оперативного штаба от 26.10.2022 №1 на территории Свердловской области ограничено", - говорится в документе.

Официально департамент информационной политики региона информацию еще не подтвердил.

Напомним, ранее Пригожин заявил, что администрация Свердловской области "откровенно гадит" и не поддерживает СВО. В ответ на это Куйвашев отправил Пригожина "варить макароны", сказав, что нечего "совать нос в региональное управление и кадровую политику", а "если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем".

Теги: ЧВК Вагнер, автопробег, Екатеринбург, Пригожин, МОБ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети