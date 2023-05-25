Пригожину отказали в автопробеге по Екатеринбургу в честь ЧВК "Вагнер"

Основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину отказали в проведении автопробега по Екатеринбургу. Мероприятие в честь ЧВК "Вагнер" должно было пройти от торгового центра до кладбищ, однако не было согласовано. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора Свердловской области.

Канал также предоставил скан официального ответа от МОБ, в котором Пригожину отказывают в проведении автопробега.

"Поскольку ваше уведомления направлено за пределами периода,...то есть до дня проведения публичного мероприятия остается 2 дня,...оно не подлежит рассмотрению министерством. Кроме того, обращаем ваше внимание, что в связи с введением на территории Свердловской области на основании Указа президента РФ от 19 октября 2022 года...режима боевой готовности, проведение публичных мероприятий на основании протокола оперативного штаба от 26.10.2022 №1 на территории Свердловской области ограничено", - говорится в документе.

Официально департамент информационной политики региона информацию еще не подтвердил.

Напомним, ранее Пригожин заявил, что администрация Свердловской области "откровенно гадит" и не поддерживает СВО. В ответ на это Куйвашев отправил Пригожина "варить макароны", сказав, что нечего "совать нос в региональное управление и кадровую политику", а "если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем".