В Челябинской области в 2024 году на программу инициативного бюджетирования выделят 2,2 млрд рублей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил продолжить масштабное благоустройство в регионе. В муниципалитетах будут строить новые скверы и общественные пространства, передает корреспондент Накануне.RU.

"Комфортная среда дает импульс развития многим процессам. У нас есть замечательные примеры. В Челябинске это новые набережные. Они очень полюбились горожанам и гостям области. Мы за короткий период создали новый пешеходный центр мегаполиса. Из последних крупных проектов такого плана это была Кировка. Но с тех пор прошло больше двадцати лет", - отметил Алексей Текслер, выступая с ежегодным обращением к депутатам Законодательного собрания региона.

Алексей Текслер поручил администрации Челябинска проработать вопросы о расширении сети набережных на реке Миасс и строительстве набережной на озере Смолино.

Также среди отличных проектов благоустройства глава области отметил парк "Глухарь" и новый скейт-парк в Трехгорном, проект пешеходной набережной Ашинский-Меридиан в Аше, прибрежную зону реки Урал, включая новую набережную в Магнитогорске.

При этом Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов применять при реализации проектов развития городской среды объекты благоустройства и малые архитектурные формы Каслинского завода художественного литья.

Глава Челябинска Наталья Котова сообщила, что поручение губернатора будут выполнены. "В центре города запланировано продолжение "Арт-сквера" с выходом на улицу Свободы, а также благоустройство "Сада Камней". Эти пространства являются единой экосистемой с набережной реки Миасс. И мы реализуем эти проекты уже в текущем году. Заключили три контракта на проектирование набережной на левом берегу реки Миасс. Планируется уже в 2024 году начать строительство двух участков: от Свердловского проспекта до улицы Косарева и от улицы Молодогвардейцев до улицы Окраинского. Также мы находимся в диалоге с социально ответственным бизнесом по вопросу благоустройства правого берега реки Миасс: от Ленинградского моста до территории комплекса "Свобода 2" и набережной у микрорайонов "Манхэттен" и "Западный луч". Прозвучало поручение применять при благоустройстве муниципалитетов продукцию Каслинского завода художественного литья. Могу сказать, что при благоустройстве в следующем году территории вокруг храма Александра Невского каслинское литье будет обязательно использовано", - рассказала она.

Кроме того, Алексей Текслер принял решение со следующего года увеличить финансирование программы инициативного бюджетирования на 50% – с 1,5 млрд рублей до 2 млрд 250 млн рублей.

Эксперт комиссии Общественной палаты Челябинской области по развитию институтов гражданского общества и защите прав граждан о благоустройстве и развитии общественных пространств в регионе Александр Анисимов отметил, что жители области оценивают благополучие региона своими глазами через то, что видят каждый день. "Их взору откроются новые благоустроенные скверы и парки, удобные общественные пространства, доступные для людей любого возраста и возможностей здоровья. Если в прошлом самым крупным и любимым таким пространством челябинцев и гостей города была Кировка, построенная два десятка лет назад, то теперь появились новые набережные на берегу Миасса, Смолино, Арт-Сквер и сотни других пространств - в том числе, и в муниципалитетах региона. Область становится привлекательным местом для городского туризма и переезда из других субъектов, а также ближайших стран. Этому способствуют программы Формирования комфортной городской среды и вовлечение граждан в инициативное бюджетирование. Уверен, что благоустройство площадок и общественных пространств только усилится, а в городах и поселениях появится больше парков, скверов и мест, где можно погулять с детьми и родителями", - рассказал он.