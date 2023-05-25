ЧВК «Вагнер» передадут на родину тела погибших граждан Турции и США – Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о планах передать тела погибших в Артемовске иностранцев обратно на родину с пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время освобождения населенного пункта ЧВК «Вагнер» нашли тела гражданина США и Турции. По словам Пригожина, участники формирования передадут тела погибших иностранцев обратно на родину вместе с пленными бойцами ВСУ, а также рассказал, что вместе с турком была еще одна женщина, которую не удалось достать из-под завалов.

«Они были найдены под обломками здания, вернее он и ее документы. Когда украинцы отходили, взорвали здание, они погибли под обрушившимся домом. Поэтому ее достать не удалось, а его достали и передаем на родину», — сказал основатель ЧВК «Вагнер» в видеообращении, которое публикует пресс-служба компании «Конкорд».

Напомним, ранее Пригожин показал журналисту Александру Симонову тело погибшего в Артемовске иностранного наемника Николаса Меймера, который погиб в результате обстрела города.