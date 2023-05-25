День молодежи в Астраханской области пройдет с федеральным масштабом

Астраханская область станет одним из 15 регионов России, в котором 24 июня отметят День молодёжи при поддержке курирующего федерального агентства. Сегодня об этом на заседании межведомственной комиссии по вопросам реализации государственной молодёжной политики под председательством губернатора Игоря Бабушкина сообщил глава Астраханской области.

«На федеральном уровне принято решение о проведении Дня молодёжи в последнюю субботу июня. Молодые астраханцы и гости из других регионов смогут пообщаться, обменяться идеями и опытом. Нужно максимально ответственно подойти к организации мероприятия», - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин доложил, как идёт подготовка к празднику. Астрахань наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом и ещё десятью российскими городами входит в число регионов, где его отметят особенно масштабно.

24 июня на центральной набережной от стрелки Волги до памятника Петру I развернётся «фестивальный городок» с площадками по интересам. Главный слоган праздника: «Двигайся на встречу».

Астраханцев и гостей города ждут мастер-классы, спортивные соревнования, показательные выступления, карьерные консультации, ярмарка вакансий, добровольческие акции и просветительские экскурсии.

На площадках Дворца зимних видов спорта пройдут соревнования по современным видам танца. Институт дополнительного образования «Платформа» организует лектории и презентации молодежных проектов.

Вечером на главной сцене выступят лучшие творческие коллективы города. Хэдлайнером шоу заявлен популярный российский автор и исполнитель, имя которого пока не раскрывают.

Чтобы получить доступ на все площадки, нужно зарегистрироваться на сайте Дня молодёжи и получить бесплатный билет с QR-кодом. Сделать это могут все желающие.