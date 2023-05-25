Суд подтвердил сговор на торгах по поставке товаров для технопарков "Кванториум" стоимостью более 140 млн рублей

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность решения Челябинского УФАС, выявившего картель при поставке товаров для детских технопарков "Кванториум", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Нарушения установлены в действиях компаний "Феникс", "ФГОС-резерв" и индивидуального предпринимателя. С участниками сговора по итогам торгов в 2018-2019 годах были заключены контракты на сумму более 140 млн рублей.

Они приняли совместное участие в 52 закупках на территории различных регионов. При отсутствии иных участников в торгах процент снижения от начальной цены контракта составлял от 0,5% до 2 %. Заявки были созданы под одной учетной записью, в большинстве закупок совпадали IP-адреса при подаче заявок, обнаружены совпадения IP-адресов при подаче ценовых предложений.

Участников картеля оштрафовали на 7,8 млн рублей.