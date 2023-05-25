Спасатели обнаружили пропавших туристов на Эльбрусе через 36 часов поисков

Спасатели обнаружили шестерых пропавших белорусских туристов на Эльбрусе спустя 36 часов поисков. Они находились на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг, сообщили в МЧС.

Поисково-спасательная операция проходила в горах со сложным рельефом при сильном шквалистом ветре и снеге.

"Все путешественники доставлены в город Лермонтов Ставропольского края. Угрозы жизни людей нет. В готовности к оказанию помощи находятся психологи МЧС России", - добавили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что группа не была зарегистрирована.