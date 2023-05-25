Украинскую ДРГ на границе Белгородской области подорвали на радиоуправляемом фугасе

Украинскую ДРГ, пытавшуюся пересечь границу Белгородской области, подорвали на радиоуправляемом фугасе, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, рано утром диверсанты пытались проникнуть на территорию России около одного из сел Валуйского района. Когда российские военные заметили группу, они дистанционно подорвали закопанную в лесу авиабомбу ФАБ-100.

Всего за эту ночь российские военные отбили четыре атаки ДРГ в разных местах региона, пишет Mash.

Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе был введен режим КТО. Боевики обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. 23 мая Минобороны РФ заявило, что украинские вооруженные подразделения "заблокированы и разгромлены". Глава региона сообщал о том, что в результате украинской атаки погиб один мирный житель, пострадали 13.