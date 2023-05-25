25 Мая 2023
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Украинскую ДРГ на границе Белгородской области подорвали на радиоуправляемом фугасе

Украинскую ДРГ, пытавшуюся пересечь границу Белгородской области, подорвали на радиоуправляемом фугасе, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, рано утром диверсанты пытались проникнуть на территорию России около одного из сел Валуйского района. Когда российские военные заметили группу, они дистанционно подорвали закопанную в лесу авиабомбу ФАБ-100.

Всего за эту ночь российские военные отбили четыре атаки ДРГ в разных местах региона, пишет Mash.

Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе был введен режим КТО. Боевики обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. 23 мая Минобороны РФ заявило, что украинские вооруженные подразделения "заблокированы и разгромлены". Глава региона сообщал о том, что в результате украинской атаки погиб один мирный житель, пострадали 13.

Теги: дрг, белгородская область, фугас


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