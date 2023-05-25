Свердловчанам пообещали деньги за сведения о виновниках лесных пожаров

Жителям Свердловской области пообещали вознаграждение за данные о виновниках лесных пожаров или помощь с их задержанием.

Читайте также: Второй обвиняемый по делу о пожаре в Сосьве останется под стражей

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, за предоставление в правоохранительные органы достоверной информации о виновнике пожара, передавший эти сведения сможет рассчитывать на выплату в 50 тысяч рублей. Однако деньги заплатят только в том случае, если данные подтвердятся.

Если же человек не только сообщил, но и помог задержать виновника возгорания, его вознаграждение составит 100 тысяч рублей.

"Для получения выплаты необходимо будет обращаться в Минприроды региона. Министерство запросит подтверждающую информацию у лесничеств, в органах местного самоуправления и у правоохранителей", - пояснили в департаменте.

Напомним, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев категорически отрицал, что леса региона поджигают умышленно. При этом в департаменте лесного хозяйства по УрФО подтверждали случаи поджогов. Впоследствии глава области заявил, что виновниками возгораний в лесах являются сами свердловчане.

Между тем, в соседней Курганской области выплаты за информацию о виновниках лесных пожаров ввели еще в конце апреля.