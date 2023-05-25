25 Мая 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Екатеринбурженка сорвалась с обрыва в Дагестане во время селфи

Жительница Екатеринбурга, будучи в путешествии в дагестанском селе Гамсуль, сорвалась с 15-метрового обрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамилу Газимагомедову.

По словам последней, у пострадавшей 1983 г.р. предварительно диагностированы множественные переломы и перелом основания черепа. К тому моменту, когда до нее добрались медики, она была не в сознании.

В СМИ также сообщают, что девушка состояла в туристической группе из 18 человек. На смотровой площадке она решила сделать селфи, но сорвалась вниз. Из-за невозможности нормально передвигаться по местности, медики и спасатели с трудом добрались до места происшествия. В связи с этим пострадавшую планировали забрать вертолетом санавиации.

Было решено доставить девушку до ближайшего медучреждения, после чего транспортировать вертолетом в республиканский стационар.

Теги: Дагестан, обрыв, Екатеринбург, селфи


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