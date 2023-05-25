Китай может затянуть переговоры о строительстве трубопровода "Сила Сибири-2"

Китай затянет переговоры о строительстве трубопровода "Сила Сибири-2", который обеспечит поставки российского газа через Монголию. По данным FT, недавний визит премьер-министра Михаила Мишустина в Китай не привел к подписанию документа, в котором бы Пекин взял на себя четкие обязательства относительно этого газопровода.

У Пекина, говорит эксперт по политике Китая в Европейском совете по международным отношениям Алисия Бачульска, есть опыт затягивания переговоров ради заключения более выгодной сделки, так было, когда велись переговоры по "Силе Сибири-1", пишет "Газета.ru". По ее мнению, КНР на фоне затягивания специальной военной операции России на Украине Пекин может договорить с Москвой о более выгодных для себя условиях, поскольку у российской стороны нет альтернативы по каналам сбыта газа.

В Reuters уверяют, что Китай при постройке новых газопроводов из РФ и Туркменистана, хоть и готов на обе сделки, отдает все же предпочтение среднеазиатскому проекту, пишет Oilcapital. Не исключено, конечно, что агентство попросту притягивает за уши идею "Москва никому в мире не нужна". Однако Пекину нужен газ, много газа и практически все равно, откуда он будет. Ключевое значение здесь имеет лишь цена: кто предложит сделку подешевле, тот сможет продавать его в КНР раньше других.