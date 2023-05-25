В Челябинской области создадут особую экономическую зону и выделят дополнительные средства на создание новых производств

Губернатор Алексей Текслер поручил создать в Челябинской области Особую экономическую зону для привлечения инвесторов. Им принято решение о выделении дополнительных средств на поддержку создания новых производств. Также глава региона пообещал обеспечить рост зарплат в бюджетной сфере, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы ни на секунду не оставляли без внимания реальный сектор экономики, прежде всего нашу промышленность, которая одной из первых попала под санкционное давление, ощутила на себе сильнейшие логистические и другие проблемы. И по итогам года нам удалось сохранить стабильность работы всех отраслей. А начиная с августа прошлого года, благодаря командной работе мы перешли к росту промышленного производства, к росту нашей экономики", - рассказал Алексей Текслер в ежегодном обращении к депутатам Законодательного собрания региона.

Положительная динамика сохраняется и в этом году. Индекс промышленного производства за первый квартал текущего года составил 107,3%, в секторе обрабатывающих производств индекс вырос на 9,5%. Для этого был принят широкий комплекс федеральных и региональных мер поддержки. В семь раз увеличена господдержка промышленного комплекса, запущена поддержка НИОКРов, финансируются гранты в рамках Уральского НОЦ. В целом южноуральские предприятия региона привлекли через различные меры поддержки почти 26 миллиардов рублей.

"Я принял решение о выделении дополнительных средств на поддержку создания новых производств. Докапитализируем региональный Фонд развития промышленности на 200 миллионов рублей. Это позволит привлечь дополнительно инвестиции, прежде всего растущим предприятиям, так называемому среднему бизнесу, в объеме около 2 миллиардов рублей на проекты в сферах, связанных с обеспечением технологического суверенитета страны", - отметил губернатор.

В регионе продолжат развивать индустриальные парки и промышленные кластеры. Увеличен до 10 лет период льготы по налогу на имущество для новых резидентов индустриальных парков, на два года продлено действие льготных ставок по налогу на прибыль для ряда категорий налогоплательщиков.

Губернатор поручил экономическому блоку более активно взаимодействовать с инвесторами и пригласил инвесторов создавать новые высокотехнологичные производства в Челябинской области.

Большое внимание в регионе уделяют развитию сектора информационных и коммуникационных технологий. Расширен набор налоговых преференций для IT-компаний: для предприятий сферы телекоммуникаций предоставляется инвествычет по налогу на прибыль, для них установлены пятидесятипроцентные льготы по налогу на имущество, для операторов связи в два раза снижена ежемесячная арендная плату за пользование недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности, а также снижены ставки аренды земель. Реализуется механизм льготной ипотеки для IT-специалистов.

Член комиссии Общественной палаты Челябинской области по экономике, предпринимательству и вопросам нормативно-правового регулирования о развитии цифровой экономики Илья Пасхин считает, что налоговые преференции, предоставленные IT-компаниям, это очень важное и своевременное решение.

"Уже сегодня Индустрия 4.0 начинает менять мир, и наступление новой промышленной революции неотвратимо. Безусловно, она несёт с собой значительные риски, поскольку глобальные изменения всегда ослабляют стабильность общества. Но если вовремя реагировать на острые социальные вызовы, вводить новшества постепенно, интегрируя их с существующими решениями, то многих проблем можно избежать. Не сомневаюсь, что Челябинская область и ее губернатор достойно ответят на любые изменения в экономике, особенно такие кардинальные, как новая промышленная революция", - отметил он.

В регионе за год число самозанятых увеличилось более чем на 60 тысяч человек и по итогам года составило 145 тысяч. Налог на самозанятых передается в бюджет муниципалитетов. В этом году эта сумма превысит 500 млн рублей. Это уникальная практика в Челябинской области, в других субъектах РФ эти средства остаются в региональных бюджетах.

Валовый региональный продукт области в прошлом году составил более 2,1 триллиона рублей. В 2019 году он составлял около 1,5 триллионов рублей.

"Мы поднялись на две строчки в рейтинге, вышли на 11-е место среди всех субъектов Российской Федерации и являемся одними из лидеров роста объемов ВРП в отсутствии у региона каких-либо нефтегазовых доходов", - подчеркнул Алексей Текслер.

Уровень зарегистрированной безработицы в Челябинской области составляет менее 0,7%. Среднемесячная зарплата в регионе выросла на 14,4% и составила 50 тысяч 100 рублей, реальная зарплата (которая учитывает инфляцию) выросла на 2,7%, реальные располагаемые доходы – на 0,7%. Губернатор поставил задачу добиться более существенного роста реальной заработной платы в текущем году. Индексация зарплаты должна существенно опережать инфляцию. Также он сообщил, что региональные власти обеспечат рост зарплат в бюджетной сфере.

"Время адаптации к санкциям прошло. Вы все видите, что в текущей ситуации есть не только вызовы, но и новые возможности. Их необходимо использовать! И, конечно, обращаюсь к руководителям исполнительных органов, главам муниципальных образований: развитие экономики региона – это общая задача для всех. Требую постоянного внимания к потребностям наших предпринимателей и инвесторов, оперативного решения всех возникающих у них вопросов", - поручил губернатор.

Председатель ЗСО Александр Лазарев считает, что санкции стали для региона толчком к собственному развитию. "Область выстояла, несмотря на санкционное давление. Это свидетельство грамотных и эффективных мер поддержки экономики, которые были приняты совместно исполнительной и законодательной властью региона. Южный Урал в условиях спецоперации вновь стал опорным краем державы, мы оперативно адаптировались под нужды СВО. Сейчас одна из главных задач – поддержка участников спецоперации, их семей, помощь новым регионам. В этих условиях промышленный потенциал региона приобретает особое значение, разрабатываются меры поддержки промышленности как значимой отрасли региона", - отметил он.