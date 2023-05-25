В Екатеринбурге произошел пожар в подвале больницы

В четверг в одной из больниц Екатеринбурга произошел небольшой пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о возгорании на улице Центральная. На площади в 3 квадратных метра загорелся матрас в прожарочной камере в подвальном помещении больницы.

К месту пожара выезжали пять единиц техники и 17 человек личного состава. Как уточнили в МЧС, возгорание было потушено сотрудниками учреждения еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Москве произошел пожар в здании, где расположен объединенный военный комиссариат Преображенского района. Возгорание было полностью ликвидировано на площади 50 квадратных метров.