СМИ: Россияне не спешат покупать китайские электрические "Москвичи" за 3,5 миллиона рублей

За первые четыре месяца 2023 года завод "Москвич" продал только 35 электрических кроссоверов, передает Autonews.ru со ссылкой на "Автостат", который, в свою очередь, анализирует данные о зарегистрированных в ГИБДД машинах.

Электрический "Москвич 3е" – это китайский кроссовер Sehol E40X, который собирают в Москве с отечественными шильдиками. Стоимость машины составляет около 3,5 млн руб.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале видео краш-теста на китайском автозаводе JAC. Судя по его записи, машина на тесте – будущий "Москвич".

"Посетили в Китае завод JAC. На испытательном полигоне провели краш-тест нашего автомобиля Москвич. Судя по результатам - система безопасности сработала на отлично", - радуется Минниханов.

Правда, в комментариях к этому его посту грустно шутят, что из нашего в автомобиле был разве что краш-тест переклеенного "шильдика".

Происхождение "Москвичей", собираемых в России на бывшем заводе Renault, вызвало множество споров. Властями начало сборки подавалось как победа и пример импортозамещения, но в реальности локализация производства многими экспертами (да и простыми покупателями) оценивается как "переклеивают шильдик" на китайскую машину.