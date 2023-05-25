«Идет война, а они гадят»: Пригожин об администрации «Телеги Online», уволившей журналиста Долгова

Редакция издания NEWS.ru направила запрос основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать новость об увольнении политтехнолога Константина Долгова с проекта «Телега Online», который ранее взял у него интервью.

Корреспонденты издания поинтересовались, считает ли глава «оркестра» справедливым увольнение журналиста, планирует ли оказать ему какую-либо помощь или передать слова поддержки. Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

По словам руководителя ЧВК, он только сейчас узнал об этом, так как сам Долгов ему ни на что не жаловался.

«Что касается его увольнения из-за моего интервью. Мне рот попробуйте закрыть. И будем внимательно смотреть, как вы это сделаете. Вы глупцы, если думаете, что оказываете услугу власти. Вы ей гадите, потому что идет война и силами меряться некогда. Надо страну спасать и защищать», – заявил глава «музыкантов».

Пригожин достаточно жестко высказался в адрес владельцев Telegram-каналов, которые, по его словам, своими действиями «разрушают нашу страну». При этом основатель ЧВК назвал Долгова человеком, задающим абсолютно правильные вопросы, на которые нужны ответы.

«И власть там никак дискредитирована не была. Были дискредитированы бюрократы, которые в эту власть проникли», – подчеркнул Пригожин.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» дал полуторачасовое интервью Долгову, в котором ответил на вопросы, касающиеся системы принятия решений в зоне СВО, российской элиты и «золотой молодежи», проблемах армии РФ, сущности патриотизма и бюрократии.