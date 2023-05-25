25 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: Getty Images / Daniel Day

Страны ЕС подтвердили заморозку €200 млрд активов ЦБ РФ

Страны ЕС сообщили Еврокомиссии об установлении местонахождения 200 млрд евро замороженных активов Центробанка России. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Отвечая на вопрос, могут ли эти деньги быть направлены на поддержку Украины, Виганд заявил, что эти "вопросы обсуждаются", передает ТАСС.

Страны ЕС назвали сумму замороженных активов после того, как обязали банки раскрывать информацию о размещенных в них средствах Банка России. Новые требования к кредитным организациям были введены в рамках десятого пакета санкций.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что страны ЕС заморозили свыше 300 млрд евро российских активов. В середине марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина не стала комментировать публикации о поиске властями западных стран "спрятанных" российских денег. Якобы далеко не все российские резервы и активы удалось заморозить, и часть из них Россия продолжает использовать.

Теги: ес, заморозка активов, цб рф


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