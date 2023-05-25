25 Мая 2023
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Спорт В России
Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

ОКР будет влиять на российские спортивные союзы, чтобы те не соблазнялись предложениями со стороны международных организаций

Олимпийский комитет России призвал спортсменов не подписывать "какие-либо декларации или иные заявления политического характера, которые противоречат законодательству РФ".

Но помимо предусмотренных уголовным и административным кодексами РФ ограничений ОКР хочет ввести еще и свои дисциплинарные. Исполнение Олимпийской Хартии не является обязательным требованием для граждан РФ, тем не менее, в ОКР заявили: "Будем вести индивидуальную работу с нашими спортивными федерациями о недопустимости принятия любых противоречащих Олимпийской Хартии предложений со стороны международных организаций".

При этом ОКР ставит себе задачу вернуть российских спортсменов на международные старты (в том числе на Олимпийские игры) "с флагом, гимном и остальными атрибутами Команды России". В ОКР не назвали никаких способов, которыми собираются достигать перечисленных целей, не обозначили для спортсменов сроки прояснения их судьбы.

Теги: окр, спорт, олимпиада


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