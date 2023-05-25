В Первоуральске водитель под наркотиками и алкоголем врезался в остановку

Сегодня утром в Первоуральске водитель "Субару Импреза" на полной скорости врезался в остановочный комплекс. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.

ДТП произошло в 06.00 у дома по Ильича 37/1. Помимо самого водителя, пострадали двое его пассажиров - их в тяжелом состоянии доставили в больницу. Прохождение алкотестера показало, что 29-летний автовладелец был пьян (0,28 мг), а в результате медосвидетельствования было доказано и наркотическое опьянение.

Стаж вождения местного жителя составляет 10 лет. За это время он 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и 2 раза за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.