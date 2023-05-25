В Тюменской области проходит праймериз "ЕР"

Этой осенью в Тюменской области завершатся несколько выборных кампаний, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Жители региона будут выбирать губернатора, также состоятся довыборы депутатов Тюменской областной думы, а тюменцы будут выбирать новый состав городской думы.

Единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Но уже сегодня любой житель Тюменской области может принять участие в предварительном голосовании. Его проводит "Единая Россия". Партия предлагает выбрать кандидатов, которые будут представлять ее на довыборах в Тюменскую областную думу и выборах в Тюменскую гордуму.

Голосование рейтинговое и проходит по открытой и конкурентной модели на сайте PG.ER.RU до 28 мая. Отдать свой голос можно как за одного кандидата, так и за нескольких. Чтобы принять участие в предварительном голосовании, нужно до 26 мая зарегистрироваться через Госуслуги на сайте PG.ER.RU в качестве избирателя. Кроме того, помощь в прохождении регистрации в качестве выборщиков жителям оказывают в штабе общественной поддержки "Единой России".

Напомним, в праймериз "ЕР" участвуют действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы Владимир Пушкарев и заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению облдумы Владимир Фомин.