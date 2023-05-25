Генерал Мешков проведал свердловских полицейских, несущих боевую вахту в Дагестане

Руководитель свердловского Главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков со своим заместителем генерал-майором внутренней службы Петром Кривегиным вернулись в столицу Среднего Урала из служебной командировки в Дагестан.

В республике несет полугодовую боевую вахту по оказанию практической помощи в поддержании правопорядка местным ОВД сводный отряд среднеуральских силовиков. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых, основной целью выезда первых лиц свердловской полиции на территорию Северного Кавказа была проверка боевой готовности личного состава на возможное осложнение оперативной обстановки, а также состояния бытовых условий, в которых живут и работают уральцы.

Александр Мешков лично ознакомился с ситуацией на блокпосте уральских полицейских и узнал мнение о работе своего коллектива во временной оперативной группировке.

"По случаю приезда высоких руководителей на плацу отряда состоялось торжественное построение личного состава. В памятном мероприятии также принял участие лично министр внутренних дел по республике Дагестан генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов. Участники встречи почтили минутой молчания у мемориального комплекса память коллег, погибших в схватках с преступниками, возложили живые цветы. Генерал Мешков искренне поблагодарил сотрудников за мужество, терпение и патриотизм, так как все они на протяжении шести месяцев находятся вдали от дома и своих родных, с честью выполняя поставленные задачи по контролю за непростой обстановкой в регионе. Наиболее отличившимся по службе полицейским были вручены почетные грамоты и знаки отличия. Пользуясь случаем, сотрудники передали видеоприветы семьям и коллегам из своих отделов полиции", - отметил полковник Горелых.

По итогам рабочей поездки начальник ГУ МВД по Свердловской области поручил своему заместителю генералу Кривегину оперативно решить все вопросы, касающиеся быта личного состава.