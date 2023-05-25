В МГИМО вводят карантин по кори

В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) ввели карантин по кори в одном из учебных корпусов (на проспекте Вернадского).

Такие меры понадобились после выявления одного случая заболевания у студента.

"Специалистами определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью. В адрес МГИМО направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий", - цитирует РБК представителя столичного управления Роспотребнадзора.

Студентам и сотрудникам института о карантине объявили сегодня днем. С 26 мая МГИМО переходит на дистанционный формат учебы минимум до 9 июня. Старосты групп должны в ежедневном формате отчитываться по эпидемиологической обстановке о заболевших корью и прививкам, пишет канал "Осторожно, Москва".