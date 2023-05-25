25 Мая 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Дни культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге» - масштабный проект стартовал в северной столице

Дни культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге проходят 25 и 26 мая. Делегацию региона, которая будет работать в северной столице в эти дни, возглавил губернатор Андрей Травников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В перечень мероприятий проекта входит не только культурная программа, которую представляют ведущие учреждения культуры региона на площадках Академической капеллы, Мариинского театра и Театра юных зрителей. Запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве.

В рамках проекта новосибирцы продемонстрируют жителям северной столицы культурный потенциал региона и познакомят с лучшими коллективами и проектами, которыми Новосибирская область гордится. Дни культуры, организованные властями Новосибирской области и северной столицы, являются важным событием как в жизни региона, так и города на Неве. Жители и гости Санкт-Петербурга могут заглянуть в Новосибирск через дверь, установленную на Набережной реки Мойка. Точно такая же дверь появилась и у новосибирского Краеведческого музея – открыв её, сибиряки могут передать привет петербуржцам в режиме реального времени.

музей, картины, галерея, искусство(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Для зрителей выступят Государственный академический Сибирский русский народный хор ГАУК НСО «Сибирь-Концерт», Новосибирский академический симфонический оркестр Новосибирской государственной филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр – Димитрис Ботинис), народный артист РФ Вадим Репин (скрипка) и Герман Уколов (фортепиано).

Программу дополнят выступления оркестра духовых инструментов и джазового ансамбля Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова и интерактивная программа «Ново-Николаевские встречи» Новосибирского колледжа культуры и искусств.

петербург, музей(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Спектакль «Шинель» представит Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» в Театре юных зрителей имени А.А. Брянцева.

В выставочных залах и на уличных площадках Капеллы можно увидеть знаменитые археологические находки, станки единственного за Уралом Монетного двора и производство сибирской «особливой» монеты, а также самый полный скелет шерстистого мамонта в мире – гордость палеонтологической коллекции Новосибирского краеведческого музея. Для самых маленьких гостей программы — интерактивная выставка-игра о первых сибирских поселениях – острогах.

Специально для Дней культуры подготовлен выставочный проект «900 дней братства» – об исторической и культурной связи Новосибирска и Санкт-Петербурга, возникшей в годы Великой Отечественной войны.

Памятная скульптура, созданная новосибирским мастером Павлом Марковым в рамках проекта «900 дней братства», будет передана в фонды Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

«Сибирь многоликую» – портреты сибиряков в традиционных костюмах, представителей разных рабочих профессий – механизаторов, кузнецов, проводников, геологов; сибирские зимние пейзажи и бытовые сюжеты – представит жителям северной столицы Новосибирский государственный художественный музей.

Фильмы, созданные в рамках Первого Фестиваля научного и индустриального кино Сибири «КРЕМНИЙ», покажет Центр креативных индустрий.

Добавим, что накануне, 24 мая, уже состоялось подписание первого из запланированных соглашений о сотрудничестве – между Русским музеем и Новосибирским государственным художественным музеем.

музей, подписание соглашения(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Музеи уже сотрудничают 20 лет, соглашение станет новым этапом в развитии этого взаимодействия. Стороны намерены продолжать организовывать совместные выставочные и просветительские проекты, мероприятия для директоров художественных музеев, курсы повышения квалификации и стажировки для музейных специалистов.

банер, сибирь(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Уже в июле в Новосибирске откроется выставка «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения». Новосибирцы увидят шедевры Сурикова «Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком», «Сибирячка» и другие произведения.

Теги: дни культуры новосибирской области, музеи, сибирь многоликая, андрей травников, театр


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