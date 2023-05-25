У пострадавшего при взрыве врио главы МВД ЛНР поражено 70% легких

Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет перенес сложную операцию в результате ранения, полученного при взрыве в Луганске.

Оперативное вмешательство проводилось в одной из клиник Москвы. У Корнета поражено до 70% легких, сообщил ТАСС представитель силовых структур республики.

Напомним, 15 мая взрывное устройство сработало в помещении салона красоты "Барбершоп" на улице Демехина в Луганске. Сообщалось, что совершено покушение на врио главы МВД ЛНР. В правоохранительных органах региона заявили, что он в реанимации.