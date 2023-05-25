25 Мая 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Уральского ювелира судят за мошенничество на 2 млн рублей

На Среднем Урале перед судом престанет ювелир. Его обвиняют в мошенническом хищении изделий и денег у клиентов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Верхней Салде. Он занимался изготовлением и реализацией ювелирных изделий и медалей из драгоценных металлов и камней. Как показало расследование, в своей мастерской ювелир принимал изделия для ремонта, а также для изготовления новых. Еще он брал деньги в качестве предоплаты, убеждая в законности своих действий.

По версии следствия, аферист уверял клиентов, что их заказ будет выполнен в срок, но не намеревался исполнять свои обязательства. В результате его незаконных действий потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 2 млн рублей.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело направлено в Верхнесалдинский районный суд.

Теги: ювелир, мошенничество, суд, Верхняя Салда


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