Уральского ювелира судят за мошенничество на 2 млн рублей

На Среднем Урале перед судом престанет ювелир. Его обвиняют в мошенническом хищении изделий и денег у клиентов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Верхней Салде. Он занимался изготовлением и реализацией ювелирных изделий и медалей из драгоценных металлов и камней. Как показало расследование, в своей мастерской ювелир принимал изделия для ремонта, а также для изготовления новых. Еще он брал деньги в качестве предоплаты, убеждая в законности своих действий.

По версии следствия, аферист уверял клиентов, что их заказ будет выполнен в срок, но не намеревался исполнять свои обязательства. В результате его незаконных действий потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 2 млн рублей.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело направлено в Верхнесалдинский районный суд.