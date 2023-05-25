25 Мая 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер: Челябинская область оказывает и будет оказывать всю необходимую помощь нашим воинам

В Челябинской области с 1 июня начнет работать региональное отделение государственного Фонда "Защитники Отечества" по оказанию помощи ветеранам боевых действий и семьям погибших бойцов спецоперации. Также в регионе расширят инфраструктуру по медицинской реабилитации участников СВО. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ежегодном обращении к депутатам Законодательного собрания региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Важнейшей задачей на сегодня остается оказание всесторонней помощи нашим военнослужащим, мобилизованным, добровольцам – всем тем, кто находится на линии фронта", - подчеркнул глава области.

Челябинская область на постоянной основе отправляет бойцам грузы с экипировкой, снаряжением, оборудованием и автотранспортом. С военным налажен постоянный контакт, что позволяет своевременно реагировать на их запросы.

Особое внимание уделяется созданию системы социально-медицинской реабилитации для участников СВО. Ведется ремонт в Челябинском военном госпитале, обновляется оборудование. Алексей Текслер поручил завершить все работы в этом году, чтобы оказание медицинской помощи в госпитале соответствовало современным стандартам. Кроме того, главой области принято решение о расширении инфраструктуры по медицинской реабилитации участников СВО.

Алексей Текслер в военном госпитале(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

С 1 июня в регионе начнет работу региональное отделение государственного Фонда "Защитники Отечества", где ветеранам боевых действий и семьям погибших бойцов спецоперации будут оказывать помощь и комплексное сопровождение. Продолжит работу "Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО". Упреждение переедет в новое здание и будет работать в тесной связке с Фондом и Комитетом семей воинов Отечества.

"Фонд и Единый центр будут координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы реабилитации и протезирования, помогать в образовании, повышении квалификации и трудоустройстве. Важным направлением деятельности будет вовлечение ветеранов в работу по патриотическому воспитанию молодежи. Не забудем и об увековечении памяти наших героев", - рассказал Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что регион стал одним из первых, где был принят закон о поддержке воинов и их семей. Предусмотрены единовременные выплаты, газификация домов, помощь в ремонте жилья, устройство детей в детсады, образовательные учреждения, предоставление путевок в загородные лагеря и санатории. Пожилые родители участников СВО или родители с инвалидностью имеют возможность бесплатно получать услуги в центрах социального обслуживания, вне очереди получать услуги в домах-интернатах и геронтологических центрах.

"Челябинская область оказывает и будет оказывать всю необходимую помощь нашим воинам", - подчеркнул глава области.

Вице-губернатор региона Ирина Гехт отметила, что поддержка участников СВО стало ключевой темой в обращении губернатора к ЗСО. "Мы не раз говорили о том, что поддержка – это не только и не столько про льготы и выплаты, сколько про справедливость и наш долг перед защитниками Родины. Губернатор остановился на существующих мерах помощи, поделился планами по медицинской реабилитации, трудоустройству, социальной адаптации и другим видам работы с бойцами и их семьями", - рассказала она.

Алексей Текслер и военнослужащие(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"Одна из важнейших задач - помощь и всесторонняя поддержка военнослужащих и их семей. С самого начала СВО южноуральцы активно помогают в обеспечении мобилизованных всем необходимым. Представители Общественной палаты неоднократно выезжали и продолжают выезжать в зону боевых действий, передавая гуманитарную помощь, многие общественники участвуют в восстановлении социальных объектов в освобожденных территориях. В области реализуется много проектов по реабилитации военнослужащих, им предоставляются меры социальной поддержки. Помощь оказывается и жителям новых территорий страны", - отметил председатель региональной Общественной палаты Николай Дейнеко.

Депутат Государственной думы Яна Лантратова напомнила, что губернатор Алексей Текслер лично бывает на передовой, посещал Волноваху и Ясиноватую и отвозил бойцам гуманитарную помощь.

"Губернатор выстроил системную работу в этом направлении в регионе. Здесь, в тылу, пожалуй, нет ни одного человека, который так или иначе не помогал бы приближать Победу. Люди выступают единым фронтом. Я провела в разных муниципалитетах Челябинской области (посетила 9 городов) встречи с семьями мобилизованных и погибших военнослужащих. На них пришло 780 человек. Что меня очень порадовало — все проблемы по итогам этих встреч были оперативно решены. Не поступило ни одной жалобы на бездействие региона, региональные выплаты приходили четко и вовремя. Также сделано большое дело: в регионе скоро начнет работать столь необходимый нашим воинам фонд реабилитации вернувшихся из зоны СВО, чтобы максимально помочь бойцам вернуться к обычной жизни, залечить полученные травмы", - сообщила она.

Теги: участники СВО, СВО, помощь, меры поддержки, Алексей Текслер,


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