Руководство Долгова высказалось об его увольнении "за интервью с Пригожиным"

Устроители стрим-шоу "Телега Онлайн" прокомментировали увольнение из проекта политического консультанта Константина Долгова. Там уточнили, что покинуть проект Долгов собирался давно.

""Увольнение" нашего уважаемого Константина вовсе не было таким спонтанным, как он утверждает. Покинуть проект он планировал сам и задолго до интервью с Евгением Пригожиным. О чем сообщил в нашем рабочем чате ещё 7 мая. Наш контракт с ним закончился в апреле, и продлевать его Костя отказался ввиду своей тревожности на фоне текущих событий", - говорится в официальном telegram-канале "Телеги Онлайн".

В итоге стороны договорились, что Долгов отработает пропущенные смены до момента, когда ему подберут достойную замену, – в середине мая, сообщают организаторы проекта.

"Но, как видим, желание начать сольную карьеру перевесило в нашем коллеге ответственность за взятые на себя обязательства. Тем более неуместным считаем обвинения Константина в предвзятости и ангажированности редакционной политики", - говорят в "Телеге Онлайн".

Долгов сам, как и другие ведущие, в прямых эфирах мог говорить на любые темы, редакция проекта никогда не ограничивала журналистов в выражении собственного мнения, уточняют там.

"Странно, что свой уход Костя решил оформить в самых ярких красках, зачем-то сыграв роль "жертвы". Что ж, в некоторой степени понимаем его решение – как говорится, всё пиар, кроме некролога. Хотя зачем же пиариться за наш счёт и говорить об увольнении, когда сам заведомо решил прервать отношения?", - недоумевают в "Телеге Онлайн".

Напомним, ранее Долгов заявил, что его уволили за интервью с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. 24 мая, пишет он в своем telegram-канале, старший продюсер стрим-шоу "Телега Онлайн" сообщил ему, что проект больше не нуждается в его услугах.