25 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: vr-gazeta.ru

В Екатеринбурге все меньше мест для парковки. Под ограничения попали еще две улицы

В Екатеринбурге запретили парковаться еще в двух местах: на улице Котельникова, а также на автодороге вдоль сквера имени Джавахарлала Неру. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Решение было принято для улучшения содержания и повышения пропускной способности улично-дорожной сети. Специалисты МБУ "Центр организации движения» (ЦОД) уже в июне установят на участках знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор".

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Екатеринбурга просит водителей заранее продумывать маршрут и место для парковки, а также напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Напомним, что в конце апреля парковать транспортные средства запретили на улице Уральских рабочих, а месяцем ранее - на улицах Декабристов и Розы Люксембург.

Теги: Котельникова, парковка, Екатеринбург, сквер Джавахарлала Неру


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