Депутаты Прикамья поддержали закон о штрафах за саботаж решений оперативного штаба

Депутаты заксобрания Пермского края в двух чтениях поддержали закон, который предполагает введение штрафов за неисполнение решений губернатора и оперативного штаба в условиях специальной военной операции, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона на рассмотрение внесли губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и краевая прокуратура.

Законопроект предусматривает штрафные санкции за неисполнение решения губернатора и оперативного штаба. В пояснительной записке к проекту говорится, что саботирование решений оперштаба в условиях спецоперации ведет к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности.

Предлагается наказывать рублем за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений губернатора Прикамья. Для граждан сумма штрафа составит от 1 до 3 тыс. руб., должностных лиц - от 10 до 20 тыс. руб., для юридических - от 20 до 50 тыс. руб.