25 Мая 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Депутаты Прикамья поддержали закон о штрафах за саботаж решений оперативного штаба

Депутаты заксобрания Пермского края в двух чтениях поддержали закон, который предполагает введение штрафов за неисполнение решений губернатора и оперативного штаба в условиях специальной военной операции, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона на рассмотрение внесли губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и краевая прокуратура.

Законопроект предусматривает штрафные санкции за неисполнение решения губернатора и оперативного штаба. В пояснительной записке к проекту говорится, что саботирование решений оперштаба в условиях спецоперации ведет к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности.

Предлагается наказывать рублем за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений губернатора Прикамья. Для граждан сумма штрафа составит от 1 до 3 тыс. руб., должностных лиц - от 10 до 20 тыс. руб., для юридических - от 20 до 50 тыс. руб.

Теги: оперативный штаб, законопроект, штраф


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Ранее 03.05.2023 10:17 Мск За саботаж решений оперативного штаба в Прикамье начнут "наказывать рублем"

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