Ушла поиграть с котенком. В Кировграде всю ночь искали пропавшую младшеклассницу

В Кировграде всю ночь искали девочку 2016 года рождения, ушедшую со двора с новой подружкой. О подробностях инцидента Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Истрия произошла несколько дней назад. Девочка играла во дворе и периодически забегала домой, однако к тому моменту, как нужно было возвращаться просто исчезла. Мать пропавшей сначала сама отправилась на поиски, а после обратилась в правоохранительные органы за помощью. Информация о пропаже малолетней сразу поступила в следственный отдел по Кировграду, а оттуда в региональное следственное управление СКР. На место происшествия выехал следователь-криминалист Алексей Александрович Мешавкин.

"В частности, - рассказывает подполковник юстиции А.А.Мешавкин, - мною осуществлен осмотр места происшествия с целью поиска камер видеонаблюдения с применением высокотехнологичной криминалистической техники – прибора "Оптик-2" - в пределах улиц Мамина-Сибиряка, Набережная и Свердлова в г. Кировград. При этом искали мы не только стационарно установленные камеры на том или ином здании, но и камеры, которые могли быть в находящихся в интересующей нас местности автомобилях".

На одной из видеозаписей следователи обнаружили девочку, державшую на руках котенка. Рядом с ней, по словам матери, шла новая подружка, с которой ее дочь познакомилась в тот же день во дворе. Обе ушли со двора, после чего их местонахождение определить не удалось. Тогда следователи раздали ориентировку и начали вместе с волонтерами опрашивать местных жителей, одновременно с этим осматривая возможные места, где мог находиться ребенок.

Утром 18 мая девочку обнаружил отец той самой новой подружки. Мужчина вернулся с работы домой и увидел в гостях у дочери подругу. Оказалось, что дети наигрались с котенком, после чего уснули, не задумываясь о том, что их ищет почти весь Кировград. Благодаря тому, что к утру о пропавшем ребенке было известно практически всему городу, мужчина сразу понял, что речь идет о гостье его дочери и обратился к правоохранителям.

После этого ребенка благополучно вернули домой к матери.